جنوح سرب من 250 حوتا تقريبا قبالة ساحل تسمانيا في أستراليا

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قالت إدارة الحياة البرية في أستراليا، اليوم الاثنين، إن سربا يضم نحو 250 حوتا يعتقد أنه قد تقطعت به السبل على طول الساحل الغربي لولاية تسمانيا.

وتم نشر فريق إنقاذ من خبراء الحفاظ على الحياة البحرية في ميناء ماكواري المنعزل لمساعدة ما يعتقد أنه حيتان من فصيلة الحوت الطيار.

وأكدت وزارة الصناعات الأولية والمتنزهات والمياه والبيئة في الولاية في بيان، أن تقارير أفادت بأن الحيوانات عالقة على جرف رملي داخل ماكواري هيدز.

وأفادت الوزارة، بأن موظفيها وشرطة تسمانيا موجودون في الموقع وسوف تصل أطقم إضافية مع معدات إنقاذ الحيتان في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وأوضح أحد سكان مدينة ستراهان المجاورة لوكالة أسوشيتيد برس الأسترالية، أن بعض الحيتان في المياه الضحلة قد نفقت على ما يبدو.

وتعد الحيتان الطيارة من بين الأنواع الأكثر انخراطا في الجنوح الجماعي في تسمانيا.

ووفقا لبرنامج حماية الحياة البحرية التابع للوزارة، فإن تسمانيا هي الولاية الأسترالية الوحيدة التي تحدث فيها حالات جنوح جماعي للحيتان والدلافين بشكل متكرر.