العثور على الطفلة كنزي المختفية بمدينة العاشر من رمضان

عثرت أسرة الطفلة كنزي المختفية من بعد خروجها من حضانة التوحيد ، التابعة لجمعية الأنوار المحمدية بالمجاورة الـ 37 بمدينة العاشر من رمضان.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من محمد عبدالله أبو العينين، 42 سنة، عامل، مُقيم بالمجاورة 37 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، يتهم فيه المسئولين عن حضانة التوحيد، التابعة لجمعية الأنوار المحمدية، بالمجاورة، بالإهمال والتسبب في اختفاء نجلته الطفلة كنزي، سنتان وشهر واحد.

وأوضح والد الطفلة، أن صغيرته ذهبت إلى الحضانة صباح يوم الأربعاء الماضي، لكنها اختفت ظهرًا في ظروف غامضة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مربية الأطفال المسئولة بالحضانة، والتي تبين تورطها بالإهمال في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيق