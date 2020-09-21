 وكيله: مالانجو لم يتلقى عروض من الأهلي والزمالك.. والاختيار بينهم صعب - بوابة الشروق
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وكيله: مالانجو لم يتلقى عروض من الأهلي والزمالك.. والاختيار بينهم صعب

إبراهيم سعيد
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 12:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 1:03 ص

كشف ماكانديلا وكيل أعمال الكونغولي بن مالانجو، لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، حقيقة تلقي اللاعب عرضًا من الأهلي والزمالك، لضمه في الموسم المقبل.

وقال ماكانديلا، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "لم أتلق أي عروض رسمية من الأهلي، هناك بعض المفاوضات ولكن لا توجد عروض رسمية".

وتابع: "هناك كلام من بعض الأشخاص يعملون وكلاء لاعيبن، أنه سينتقل للأهلي".

وواصل: "بعض الوكلاء يتحدثون معي، يريدون مني تفويضًا من مالانجو لعرضه على الأهلي".

وبسؤاله حال تلقي عرضًا من الأهلي والزمالك، اللاعب سيفضل من؟، رد قائلاً: "هما ناديان كبار والاختيار سيكون صعب، اللاعب يلقى اهتمامًا أيضًا من أوروبا، هناك بعض الأندية الأوروبية تتفاوض وتحاول التعاقد مع اللاعب".

وعن المبلغ الذي يريده الرجاء في مالانجو، قال: "على حسب النادي وإمكانياته والاتفاق الذي يصل إليه الرجاء مع النادي".

واستكمل: "بعض الأندية من أوروبا تريد التعاقد مع اللاعب بعد انتهاء دوري أبطال إفريقيا، سنتحدث مع الرجاء حول ما إذا كان اللاعب سيستمر أم سيرحل".

واختتم: "لا توجد أي شروط جزائية في عقد مالانجو والرجاء المغربي".


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