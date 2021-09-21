أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية تعمل على أن تكون نقطة التقاء للجميع، مبينا أن العراق ينأى بنفسه عن الصراعات، كونها تشكل ضررا على أمنه واستقراره.

وبحث الأعرجي، خلال لقائه السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين، وأهمية بذل مزيد من الجهود، لتفعيل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين بغداد وواشنطن، وذلك وفقا لما نقلته قناة "السومرية" الإخبارية.

من جانبه، أشار السفير الأمريكي ماثيو تولر إلى أن بلاده تدرك حجم التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في الداخل والخارج، مؤكدا عدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون عبئًا على الحكومة العراقية، بل تسعى لأن تكون عاملا مساعدًا لها، مبينًا أن لدى العراق تاريخ حافل بالحضارة والتقدم.

وأوضح تولر أن "بلاده تريد عراقًا قويًا آمنًا مستقرًا، لافتًا إلى أن وجود القوات الأمريكية وضمن إطار التحالف الدولي هو بدعوة وبطلب من الحكومة العراقية، وأن القوات الأمريكية ليست قوات محتلة، بل هي لتمكين ومساعدة القوات العراقية في مهامها"، مؤكدا احترام الولايات المتحدة لسيادة العراق ومؤسساته.