كشف أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلي والمعار لفريق ألتاي التركي، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، عقد جلسة خاصة معه قبل الرحيل عن الفريق في الموسم الماضي.

وقال أحمد ريان في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس": "بعدما أحرزت هدفا في شباك البرازيل في اللقاء الودي، علمت أن موسيماني يردي التعاقد معي".

وأضاف: "تعرضت للإصابة بفيروس كورونا، وبعد عودتي علمت أني ليس لي دورا في الفريق خاصة بعد اكتمال القوام الأساسي".

وأكمل: "وطلبت منه الحصول على فرصة وأكد لي أنه من الصعب للغاية في حين أريد الحصول على فرصة المشاركة من أجل منتخب مصر والأولمبياد".

وواصل ريان: "تلقيت عرض ألتاي التركي عندما كنت مع منتخب مصر في الاولمبياد، وتحدثت مع أمير توفيق وطلبت منه الموافقة على الإعارة وبالفعل بعد الرجوع للخطيب وافق الأهلي وانتقالي كان سريعا".

واختتم تصريحاته عن الأهلي قائلا: "معظم التدريبات في الأهلي كنت خارجها وأتدرب منفردا حول الملعب حتى ينتهي المران الجماعي أو أتدرب في الجيم".