توقيع الكشف الطبي على 142 مواطنًا في قافلة طبية بوسط سيناء

نظم فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، قافلة طبية بمركز الحسنة بوسط سيناء، للكشف على المواطنين بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

أكد أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن القافلة جرت في قريتي الجدي والمنبطح بدائرة المركز، وضمت تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية والرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد.

وأضاف عفش، أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على عدد 142 مواطنًا، من بينهم 106 أشخاص في قرية المنبطح و36 شخصًا آخرين في قرية الجدي، بجانب صرف العلاج لهم بالمجان، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية، تهدف إلى توفير المشقة على المواطنين في التجمعات البدوية، في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مختلف المستشفيات.