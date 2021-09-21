سفير الصومال ينعى المشير طنطاوي ويؤكد أن اسمه سيبقى خالدا في ذاكرة الأمة

نعى السفير إلياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.



وتقدم سفير الصومال نيابة عن الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية والشعب الصومالي، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية والشعب المصري بخالص العزاء والمواساة وكذلك لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن.



وقال سفير الصومال في بيان له اليوم : إننا ننعى إلى الأمة العربية، قائدا عروبيا وقوميا استطاع أن يحافظ على مصر من مخاطر الانزلاق إلى الفوضى في فترة من أصعب الفترات التي مرت بها مصر، وتصدى لمحاولات التآمر على أمن مصر واستقرارها.



وأضاف سفير الصومال "سيبقى اسم المشير طنطاوي خالدا في ذاكرة الأمة وسيسجل التاريخ مواقفه المشرفة لوطنه والأمة العربية بأحرف من نور".