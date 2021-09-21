بلومبرج: الشركات السعودية تدفع رسوما قليلة لإدارة عمليات الطرح الأولي لأسهمها

أظهرت بيانات عمليات الطرح العام الأولي لأسهم العديد من الشركات السعودية الكبرى أن بنوك الاستثمار الدولية التي تشارك في إدارة عمليات الطرح العام تحقق عائدا بسيطا مقارنة بإدارة عمليات الطرح لأسهم الشركات الأمريكية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنوك التي أدارت عملية الطرح العام الأولي لسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي)، ومنها بنك مورجان ستانلي الأمريكي وإتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطاني، حصلت على رسوم قيمتها 12 مليون دولار رغم أن حجم الاكتتاب في الطرح وصل إلى 125 مليار دولار.

وذكرت بلومبرج أن رسوم إدارة الطرح لأسهم الشركة السعودية كان حوالي 3ر1% من قيمة الطرح، في حين أن متوسط الرسوم في الولايات المتحدة وأوروبا يبلغ 5% أو أكثر.

وكان بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي صاحب أعلى أجر على إدارة اكتتاب خلال العام الحالي عندما حصل على 67 مليون دولار من إدارة الطرح العام الأولي لشركة يو.آي باث الأمريكي الذي بلغت قيمته 54ر1 مليار دولار.

يذكر أن الشركات السعودية تقسم مخصصات إدارة الطرح بين البنوك الأجنبية والبنوك المحلية المشاركة في إدارة الطرح وكذلك شركات الاستشارات القانونية والمراجعة المحاسبية وتكاليف طباعة نشرة الإصدار.

وقالت بلومبرج إنه رغم ضعف الرسوم التي تحصل عليها بنوك الاستثمار الأمريكية الكبرى مثل جيه.بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس جروب وسيتي جروب نظير المشاركة في إدارة الطروحات بالسعودية، فإنها مازالت تتدفق على المملكة وتوظف فرق العمل على الأرض وترسل كبار مسؤوليها للتواصل مع المسؤولين المحليين على امل الحصول على عقود خدمات استشارية.

يذكر أن رسوم إدارة الطرح الأولي لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو الذي بلغت قيمته حوالي 30 مليار دولار في عام 2019 وشارك في إدارته أكثر من 20 بنكا بلغت نحو 100 مليون دولار، وصل أغلبها إلى البنوك المحلية نظرا لعدم مشاركة مستثمرين أجانب في الاكتتاب.