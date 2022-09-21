بوتين: الغرب يريد إضعاف وتدمير روسيا

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الدول الغربية بالعمل على "تدمير روسيا".

وقال الرئيس الروسي -في تصريحات متلفزة أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إن الغرب يسعى إلى إضعاف وتقسيم وأخيرًا تدمير هذا البلد"، وأضاف "الغرب دائمًا ما كان يصرح بوضوح بأنه تمكن من تفكيك دول الاتحاد السوفيتي في عام 1991 والآن قد حان الوقت لتقسيم روسيا إلى مناطق تقوم بأعمال عدائية ضد بعضها البعض".

وتابع أن الغرب حول الأوكرانيين إلى وقود للمدافع ودفعهم إلى الحرب ضد هذا البلد {روسيا} في عام 2014، من خلال استخدم القوات المسلحة ضد المدنيين وتنظيم إبادة جماعية وحصار وإرهاب ضد أولئك الذين رفضوا الاعتراف بالنظام الذي وصل إلى السلطة بعد ذلك عقب الانقلاب الذي وقع في أوكرانيا.

كما شدد بوتين في خطابه على أنه يريد التركيز على "الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لحماية سيادة روسيا ووحدة أراضيها ودعم المواطنين في رغبتهم في تقرير مصيرهم"، بحسب قوله.

وقال "إن موضوع خطابي هو الوضع في دونباس ومسار العملية العسكرية الخاصة التي تهدف إلى تحريرها {دونباس} من نظام النازيين الجدد الذي استولى على السلطة في أوكرانيا بعد انقلاب مسلح هناك في عام 2014".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.