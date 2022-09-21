أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، الانتقال إلى تكتيكات عمل جديدة في أوكرانيا، مؤكدا أن ما مضى كان مجرد "مزاح صبياني".

وكتب قديروف ، الداعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، عبر "تيليجرام": "هذا كل شيء نحن ننتقل إلى تكتيك جديد للعملية الخاصة ضد الأوكرونازيين (في إشارة إلى الأوكرانيين)، لن نمازحهم بعد الآن"، حسبما نقلت عنه قناة "آر تي" الروسية ليل الثلاثاء/الأربعاء.

ووفقا لقديروف، فإن العواقب الكبيرة لما وصفها بخطة الانتقام الجديدة "تنتظر العدو في المستقبل القريب، وستبدو الإجراءات السابقة بالنسبة لهم بمثابة مزاح صبياني".

وأضاف: "فقط أولئك الذين سيتعاملون مع هذه الرسالة كإشارة غير لطيفة لأنفسهم ويتوصلون إلى استنتاجات متوازنة للخلاص سيكونون محظوظين، استعدوا للتكتيكات الجديدة".