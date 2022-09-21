أكدت السفيرة الأمريكية في أوكرانيا، بريدجيت برينك، أن إعلان التعبئة الروسية، "مؤشر ضعف"، مشيرة إلى أن واشنطن لن تعترف بمطالبات روسيا بالأراضي الأوكرانية التي يزعم أنها ضمتها، وفقا لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق اليوم، تأييده لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه إلى روسيا، وأعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.

وقال بوتين في كلمة وجهها صباح اليوم للشعب الروسي، إن أنشطة التعبئة ستيدأ من اليوم 21 سبتمبر 2022، مشيرا إلى أن الجميع سيخضع لاختبارات وتدريبات تستند إلى الخبرة المكتسبة خلال التواجد في أوكرانيا، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الاخباري.

وأكد بوتين أن النظام في كييف هو من بدأ هذه الحرب، وبدأها عام 2014.

وتابع: "نحرر الأراضي الأوكرانية بالتدريج خطوة بخطوة ولم يعد الأمر مجرد سماع مسؤولين غربيين مستهترين بشأن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية بعيدة المدى، وإنما بدأت القوات الأوكرانية بالفعل في قصف إرهابي حدود مدننا في القرم وبيلجورود وكورسك.

وأشار بوتين إلى أن الغرب تجاوز في سياساته المناهضة لموسكو كل الحدود الممكنة.