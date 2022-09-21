القبض على محام متهم بالتزوير وبحوزته أسلحة نارية في الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على محام بحوزته 5 أسلحة نارية وذخيرة وكارنيه مزيف ينتحل به صفة رئيس محكمة حال تواجده بمنطقة حدائق الأهرام.

وردت معلومات لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، مفادها اختباء محامي مطلوب ضبطه وإحضاره لتنفيذ أحكام قضائية في قضايا تزوير داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده داخل الشقة المشار إليها وبتفتيشها عثر بحوزته على 5 أسلحة نارية، و2000 طلقة آلية، خزن سلاح آلي، مبالغ مالية، هاتف محمول، كارنيه مزيف ينتحل به صفة رئيس محكمة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.