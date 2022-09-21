أعلنت 5 بنوك خليجية، رفع أسعار الفائدة بنسب تترواح من 0.25% إلى 0.75% وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى 3.25% أعلى مستوي منذ 2008. قال باسل أحمد الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، إن المصرف سيرفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 2.75% إلى 3.00%، وذلك بدءًا من غدًا الخميس 22 سبتمبر 2022. بحسب بيان رسمي صادر عن البنك. وأكد الهارون على أن بنك الكويت المركزي يتابع عن كثب رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة، تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي المحلي. قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس من 2.4% إلى 3.15% وذلك اعتباراً من يوم غد. كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. كم رفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 % ، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25% بحسب بيان المركزي السعودي. قرر المركزي البحريني رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 3.25% إلى 4.00%، في إطار تطورات أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في المملكة. بحسب بيانات المركزي البحريني تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.00% إلى 3.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع الشهرية من 4.00% إلى 4.75%، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة، مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% إلى 5.25% كما قرر مصرف قطر المركزي ، رفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس، لتصل إلى 3.75% للايداع، وكذلك رفع سعر الفائدة للإقراض إلى 4.5%