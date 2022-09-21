محافظ أسوان يتفقد 9 مدارس ويحيل المتغيبين للتحقيق

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، 9 مدارس في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وشملت الجولة مدارس حسين مرسال الثانوية الفنية بنات بالمحمودية، وعبد الله حسين والأقباط للمرحلة الإعدادية بمنطقة الصحابى والطابية، بجانب مدارس الإمام على الابتدائية الصباحية والمسائية، وأيضًا مدارس أحمد ماهر الابتدائية، وعبد الرؤوف حسانين الابتدائية، بالإضافة إلى مدرستي مصطفى كامل الابتدائية، ومحمد فتحي منصور الابتدائية.

وأحال المحافظ، خلال جولته التفقدية، عددًا من المعلمين والمدرسين إلى التحقيق نظراً لغيابهم دون أسباب قانونية، حيث حرص المحافظ على مراجعة دفاتر الحضور والانصراف داخل المدارس التي تفقدها.

كما أعطى مهلة أسبوع لمدير مدرسة مصطفى كامل الابتدائية لنهو كل الأعمال المطلوبة من رفع الكفاءة، حيث سيتم استبعاده في حالة عدم الالتزام بذلك.

وشدد على مديري الإدارات التعليمية بالمرور الميداني بكل مدارس المراكز والمدن لمتابعة مدى جاهزية المدارس، والتأكيد على أهمية انتظام وانضباط المعلمين والعاملين داخلها خلال هذه الفترة في ظل وقف الإجازات بداية من الشهر الجاري للعمل على تجهيزها وتأهيلها من خلال رفع مستوى النظافة العامة سواء داخل الفصول أو دورات المياه العمومية أو الأفنية، مع تجهيز التخت والمقاعد المدرسية، علاوة على تجديد اللوحات التعليمية ببانرات جديدة يتم تنسيقها وتوحيدها وتوزيعها على المدارس قبل بداية العام الدراسي.