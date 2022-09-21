صحة الإسكندرية: تدريب 17 طبيبا على الجديد في تشخيص مرض الدرن

نظمت إدارة الأمراض الصدرية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، دورة تدريبية اليوم الأربعاء، بعنوان "الجديد في تشخيص وعلاج مرض الدرن"، شارك فيها 17 طبيب صدر من مستشفيات الصدر بالمحافظة.



وتم تدريب الأطباء على الطرق الحديثة في تشخيص الدرن، بخاصة الدرن الكامن وأساليب الوقاية منه، والعلاج البيولوجي في حالات نقص المناعة، والدرن المصاحب للحمل، والدرن المصاحب للأمراض المزمنة مثل أمراض الكبد والكلى.



حاضر في الدورة الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، والدكتور وهيب فايز، مدير إدارة الأمراض الصدرية بالمديرية.