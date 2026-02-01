قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تبدأ في الحديث مع القادة الكوبيين فيما تمارس إدارته ضغطا أكبر على البلاد وتعتزم قطع إمداداتها الأساسية من النفط.

وأدلى بالتصريح للصحفيين ليل أمس السبت أثناء سفره إلى فلوريدا. ويأتي هذا في أعقاب خطواته في الأسابيع القليلة الماضية لقطع إمدادات النفط من فنزويلا والمكسيك، وهو ما أشار إلى أنه سيجبر كوبا على التفاوض.

ولم تتضح بعد أهدافه فيما يتعلق بكوبا، لكن ترامب حول قدرا أكبر من انتباهه إلى الجزيرة بعدما خطفت إدارته الرئيس النزويلي السابق نيكولاس مادورو في أوائل يناير، وأصبح أكثر عدائية في مواجهة الدول المعادية للولايات المتحدة.

وتنبأ ترامب بأن سقوط الحكومة الكوبية اقترب.

كان الرئيس الكوبي دياز كانيل قد صرح الشهر الماضي: "لقد كنا دائما على استعداد لإجراء حوار جاد ومسئول مع مختلف الحكومات الأمريكية، بما في ذلك الحكومة الحالية، على أساس المساواة في السيادة، والاحترام المتبادل، ومبادئ القانون الدولي، والمنفعة المتبادلة دون التدخل في الشئون الداخلية ومع الاحترام الكامل لاستقلالنا".