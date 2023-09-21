دبي تحتضن أول مسجد عائم بالعالم

أطلقت دبي مشروعا لـ"السياحة الدينية" في الإمارة، يتضمن إنشاء أول مسجد عائم في العالم، يتوقع الانتهاء منه خلال العام المقبل.



وقال مسئولون في دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي للصحفيين اليوم: "يتألف المسجد من ثلاثة طوابق، الأول تحت الماء للصلاة، والثاني قاعة متعددة الاستخدامات والثالث معرض إسلامي".



ويتسع المسجد إلى ما بين 50 إلى 75 مصلٍّ، وتبلغ تكلفته الإجمالية ما يقارب 55 مليون درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهما).



ويعنى مشروع السياحة الدينية في دبي بتنفيذ مجموعة من الخطط والبرامج والمبادرات التي تخدم مجال السياحة الإسلامية.