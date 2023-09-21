التاريخ يساند الزمالك في مواجهة بيراميدز بالدوري

يلتقي الزمالك مع مستضيفه بيراميدز في السابعة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

الموسم الجديد للدوري انطلق يوم الإثنين الماضي بمواجهة البنك الأهلي وطلائع الجيش، والتي انتهت بفوز الطلائع بنتيجة 2-0.

ويسعى الزمالك لتحقيق انتصاره الأول في الموسم الجديد، خاصة بعد الخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي 2-0 في ذهاب الدور التمهيدي الثاني بالكونفيدرالية الإفريقية، فيما يبحث بيراميدز عن مواصلة نتائجه الإيجابية، بعد التعادل سلبيا مع الجيش الوطني الرواندي بتنزانيا في دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم مدعومًا بتاريخ المواجهات أمام بيراميدز، حيث يتفوق بشكل كبير في جميع المسابقات.

والتقى الزمالك مع نظيره بيراميدز في 16 مناسبة، بواقع 10 مباريات في بطولة الدوري و6 في كأس مصر.

وتفوق الزمالك على بيراميدز في 5 مباريات، وتعادل الفريقان 4 مرات، بينما حقق بيراميدز الفوز على الزمالك في لقاء وحيد من مباريات الدوري العشر.

وفي بطولة كأس مصر، تفوق الزمالك على بيراميدز في 5 مباريات وتعادلا مرة وحيدة في نصف نهائي النسخة الأخيرة، لكن بيراميدز فاز بركلات الترجيح.

وفي المباراة الوحيدة التي جمعتهما بنهائي كأس مصر، تمكن الأبيض من الفوز بثلاثية نظيفة ليتوج باللقب.