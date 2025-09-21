ماكرون: فرنسا تريد وقفا فوريا لإطلاق النار وحل الدولتين هو السبيل للسلام

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة مصورة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، أن فرنسا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشددًا على أن كل الأرواح متساوية وأن الأولوية هي إنقاذ المدنيين ووقف معاناتهم.

وقال ماكرون إنه يشارك ألم عائلات ضحايا هجمات 7 أكتوبر 2023 وعائلات الرهائن، وفي الوقت ذاته لا ينسى معاناة أهالي غزة الذين يعيشون تحت القصف ومن دون مساعدات إنسانية، مضيفًا: "كل الأرواح لها نفس القيمة، وفرنسا تريد السلام."

وأوضح الرئيس الفرنسي أن ما تريده بلاده هو: وقف إطلاق النار، الإفراج الفوري عن جميع الرهائن، عودة المساعدات الإنسانية إلى غزة، والعمل من أجل "اليوم التالي" عبر استبعاد حركة "حماس" من السلطة، وإعادة بناء سلطة فلسطينية جديدة أكثر شرعية، تهيئ ظروف السلام وتربية الأجيال بعيدًا عن خطاب الكراهية.

وشدد ماكرون على أن الحل يكمن في إقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام، دولة فلسطين منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل، ودولة إسرائيل تعترف بفلسطين.

وأشار إلى أن فرنسا ستعمل على المضي في هذا المسار خلال اجتماع في الأمم المتحدة في نيويورك يوم 22 سبتمبر.

واختتم بالقول إن هذا الطريق ليس سهلاً، لكنه السبيل الوحيد لبناء السلام وحماية الكرامة الإنسانية.