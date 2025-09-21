أبدى الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، دهشته بسبب انتشار بعض الأنباء التي تشير إلى وجود أزمات داخل القلعة البيضاء في توقيت يستعد فيه الفريق لمباراة القمة أمام الأهلي.

ويتقابل الزمالك مع الأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري، حيث يأمل الأبيض في تعزيز صدارته لجدول المسابقة، لكنه قبل ذلك سيواجه الجونة الثلاثاء، بينما يلعب الأهلي مع حرس الحدود بنفس اليوم.

وقال الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "الفترة الأخيرة لاحظت ان لما مباراة القمة بتقرب بتلاقي ناس كثير علي السوشيال ميديا بيخلقوا مشاكل للزمالك و بيكبروها جدا يا تري دي صدفة و لا مقصودة و مترتبة".

وتابع: "لو رجعنا لأخر ٦ سنين في مباريات القمة هنلاقي ان قبل المباراة بإسبوعين بتبتدي مشاكل تظهر و أزمات في الزمالك علي السوشيال".

وكانت أزمة الأنجولي شيكو بانزا لاعب الزمالك قد تصدرت المشهد داخل القلعة البيضاء، بعدما طالب اللاعب بالحصول على مستحقاته والتي لم يحصل عليها منذ بداية الموسم.