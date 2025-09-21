وفد من الكونجرس الأمريكي يدعو إلى تعزيز قنوات الحوار العسكري بين واشنطن وبكين

دفع وفد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، اليوم الأحد، باتجاه تعزيز قنوات الحوار العسكري بين الجيشين، وذلك في زيارة نادرة تأتي في ظل توتر العلاقات بين واشنطن وبكين.

وتعد هذه أول زيارة لوفد من مجلس النواب الأمريكي إلى بكين منذ عام 2019، في حين أن آخر زيارة قام بها وفد من أعضاء مجلس الشيوخ كانت في عام 2023.

ورحب لي بالوفود بقيادة النائب آدم سميث، ووصفها بأنها "زيارة لكسر الجمود من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين".

وقال لي، إنه "من المهم لبلدينا أن يكون هناك المزيد من التبادلات والتعاون، فهذا ليس في صالح بلدينا فحسب، بل له أيضا أهمية كبرى على مستوى العالم".

وقال سميث، وهو نائب ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، إن الجانبين متفقان على الهدف العام من الزيارة.

وأضاف سميث، في كلمته الافتتاحية، "بالتأكيد، التجارة والاقتصاد على رأس قائمة أولوياتنا ولكننا أيضا نركز بشكل كبير على محادثاتنا العسكرية، وبصفتي عضوا في لجنة القوات المسلحة، أشعر بقلق بالغ إزاء ضعف التواصل بين جيشينا".

كما ضم الوفد مايكل بومجارتنر، النائب الجمهوري في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، بالإضافة إلى رو خانا وكريسي هولاهان، وكلاهما ديمقراطيان في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب.

ومن المقرر أن تستمر زيارة النواب الأمريكيين إلى الصين حتى الخميس المقبل.

وقال سميث إن "الصين والولايات المتحدة هما الدولتان الأقوى والأكثر نفوذا في العالم، ومن المهم للغاية أن نتفق، وأن نجد سبيلا للتعايش السلمي في العالم، وأنا أرحب حقا بملاحظاتكم حول الرغبة في بناء تلك العلاقة وتعزيزها".

تأتي الزيارة الرسمية مع اقتراب أكبر اقتصادين في العالم من التوصل إلى اتفاق تجاري عقب الاتصال الهاتفي الذي جرت أمس الأول الجمعة بين الرئيس شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

واستقبل السفير الأمريكي لدى الصين، ديفيد بيردو، اليوم الأحد، الوفد برئاسة النائب آدم سميث، الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب وكبير الديمقراطيين حاليا في اللجنة، وذلك قبل أن يجتمع الوفد مع المسئولين الصينيين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بيردو، في منشور على منصة إكس، اليوم الأحد، إن "الوفد المكون من الحزبين يضطلع بدور حيوي في إدارة العلاقات الأمريكية الصينية".

وأوضح ترامب، بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الصيني أمس الأول الجمعة، أن شي جين بينج أعطى موافقته على بيع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى مستثمرين أمريكيين، ولكنه بأن بعض الخطوات النهائية ما زالت قيد الترتيب.