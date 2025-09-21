• السلطات أعلنت مقتل أمين عام حكومة الولاية محمداي عبد الله وزوجته في هجوم لـ"قوات الدعم السريع" استهدف منزلهما..

أعلنت السلطات السودانية، الأحد، مقتل مسؤول بحكومة ولاية شمال دارفور (غرب)، فيما قالت منظمة الهجرة الدولية إن 7 آلاف و500 شخص نزحوا في مدينة الفاشر مركز الولاية خلال ثلاثة أيام.

وقالت السلطات السودانية إن أمين عام حكومة ولاية شمال دارفور محمداي عبد الله وزوجته قتلا في الفاشر؛ إثر استهداف منزلهما بصاروخ من طائرة مسيّرة قالت إنها تابعة لـ"قوات الدعم السريع".

ونعى حاكم ولاية شمال دارفور الحافظ بخيت محمد وأعضاء حكومته عبد الله وزوجته، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأفاد محمد بأن عبد الله وزوجته "استُشهدا جراء استهداف منزلهما بصاروخ من طائرة مسيّرة مساء السبت من قبل قوات الدعم السريع في الفاشر".

وحتى الساعة 14:28 "ت.غ" لم تعقب "قوات الدعم السريع".

من جهة أخرى، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 7 آلاف و500 شخص من مخيم أبو شوك ومدينة الفاشر غربي السودان بسبب انعدام الأمن خلال ثلاثة أيام.

وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، بأن الفرق الميدانية المعنية بتتبع النزوح قدّرت نزوح 7 آلاف و500 شخص من مخيم أبو شوك للنازحين ومدينة الفاشر بسبب تفاقم انعدام الأمن بين 17 و19 سبتمبر الجاري.

وأوضحت أن النازحين انتقلوا إلى مواقع أخرى داخل الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، والوضع لا يزال "متوترا ومتقلبا للغاية" في المدينة.

والجمعة، اتهم الجيش السوداني "قوات الدعم السريع" بشن غارة جوية على مسجد في الفاشر، ما أدى إلى مقتل أكثر من 75 مصلّيا، دون تعليق من "قوات الدعم السريع".

وتفرض "قوات الدعم السريع" حصارًا على الفاشر منذ 10 مايو 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش و"قوات الدعم السريع" حربا لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها رغم كارثية الأوضاع غير الإنسانية في البلاد.

وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.