جامعة السادات تعلن إدراج 4 من علمائها بقائمة ستانفورد لأفضل ‎2% من علماء العالم لعام 2025

أعلن الدكتور أحمد عزب، القائم بعمل رئيس جامعة السادات بالمنوفية، إدراج أربعة من علماء الجامعة ضمن قائمة أفضل ‎2% من علماء العالم، وذلك وفق التصنيف الدولي الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة “إلسيفير” للنشر العلمي لعام 2025.

وأوضح عزب أن التصنيف يُعد من أبرز التصنيفات العالمية لقياس الأثر العلمي للباحثين، حيث يعتمد على معايير دقيقة تشمل جودة وحجم الأبحاث المنشورة، وعدد الاستشهادات العلمية، ومعامل التأثير، والتأثير التراكمي في مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن القائمة هذا العام شملت أربعة من أساتذة الجامعة المتميزين، هم: الدكتور محمد فاروق الشال أستاذ الكيمياء الحيوية ورئيس قسم البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، والذي أُدرج للعام الثالث على التوالي تقديرًا لأبحاثه في الكيمياء الحيوية والتطبيقات الطبية الحيوية. كما ضمت القائمة الدكتور صلاح السيد أستاذ الهندسة الزراعية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، تقديرًا لإسهاماته في تطبيقات الهندسة الزراعية لخدمة الزراعة والإنتاج الغذائي.

كما تم اختيار الدكتور محمد جاد، أستاذ مساعد بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، عن أبحاثه في تقييم الموارد الطبيعية وجيولوجيا المياه الجوفية، والتي ركزت على تطوير استراتيجيات إدارة الموارد الطبيعية ودعم خطط التنمية المستدامة. فيما جاء الدكتور بسام سمير الروميدي، أستاذ مساعد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، ضمن القائمة عن أبحاثه التي أسهمت في إثراء مجال السياحة وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم القطاع.

وأعرب الدكتور أحمد عزب عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن إدراج هؤلاء العلماء في هذا التصنيف المرموق يمثل اعترافاً عالمياً بقيمة أبحاثهم، ويعكس مكانة الجامعة العلمية دولياً.

وأضاف أن جامعة السادات ماضية في دعم علمائها وتوفير بيئة بحثية محفزة لتحقيق مزيد من الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، هنأ الدكتور أحمد نوير، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعميد معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، العلماء المكرمين، مشيداً بإسهاماتهم التي عززت سمعة الجامعة عالمياً، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس استراتيجية الجامعة في تشجيع النشر الدولي وتبني موضوعات بحثية تخدم أهداف التنمية المستدامة.