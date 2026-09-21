المؤسسة الوطنية للنفط: تراجع الإنتاج بحقل الشرارة الليبي

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان، إن حقل الشرارة النفطي شهد خفضا جزئيا في الإنتاج، دون أن يذكر سببا لذلك.

وأفاد مهندسان يعملان في الحقل لوكالة رويترز، بأن إنتاج الحقل انخفض بنحو 200 ألف برميل يوميا، ليصل في الوقت الراهن إلى ما بين 100 ألف و105 آلاف برميل يوميا.

وحقل الشرارة من أكبر الحقول النفطية في ليبيا، وتقارب طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا لكنه شهد خلال السنوات الماضية اضطرابات متكررة بسبب احتجاجات وخلافات سياسية ومشكلات فنية.

وواجه إنتاج النفط الليبي توقفات متكررة لأسباب سياسية وفنية منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

ففي الأسبوع الماضي فقط، توقف الإنتاج في حقول نفط ليبية أخرى بعدما أقدم أفراد من جهاز حرس المنشآت النفطية على إغلاق صمام في خط أنابيب رئيسي للنفط الخام، رغم أن سليمان قال آنذاك إن حقل الشرارة كان يعمل بصورة طبيعية.