نائب محافظ الفيوم يبحث مع طلاب كلية حاسبات وذكاء اصطناعي إطلاق تطبيق لخدمات المحافظة

ناقش الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، مع عدد من طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، مقترح إنشاء تطبيق إلكتروني متكامل يضم الخدمات الحكومية التي تقدمها المحافظة وإداراتها التابعة، وذلك ضمن مشروعات التخرج الطلابية، وفي إطار استراتيجية المحافظة للتحول الرقمي، وتطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين قنوات التواصل الإلكتروني مع الأجهزة التنفيذية.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام عبدالسميع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد سلامة الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم ومدير أكاديمية التحول الرقمي بالمحافظة، والدكتورة سمر سعيد مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع، التصور المبدئي للتطبيق الإلكتروني، وآليات تصميمه وتطويره بما يتيح استخدامه عبر متجري «أبل» و«جوجل بلاي»، ويجمع الخدمات المقدمة من مختلف إدارات المحافظة في منصة رقمية واحدة، بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات والخدمات، وتقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول عليها، فضلًا عن دعم جهود ميكنة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة تقديمها.

- تطبيق إلكتروني يضم خدمات المحافظة

وبحث نائب المحافظ وطلاب الكلية، إمكانية إدراج الخدمات التابعة لمختلف الإدارات التنفيذية ضمن التطبيق، ومن بينها الخدمات المرتبطة بإدارة أملاك الدولة، مع العمل على حصر الخدمات المتاحة وتصنيفها وفق طبيعتها وآليات تقديمها؛ تمهيدًا لتحديد المكونات الرئيسية للتطبيق، وضمان سهولة استخدامه من جانب المواطنين.

ويتضمن التصور المقترح تخصيص قسم للتعريف بالأماكن والمقومات السياحية التي تتميز بها محافظة الفيوم، بما يتيح تقديم معلومات عن المناطق السياحية بالمحافظة، ويسهم في التعريف بإمكاناتها السياحية أمام الزائرين من مختلف المحافظات، إلى جانب دعم الترويج للمقاصد السياحية المحلية من خلال الوسائل الرقمية.

- نائب المحافظ يوجه بإضافة منظومة للشكاوى والمقترحات

ووجه الدكتور محمد التوني، بإعداد قائمة شاملة بالخدمات التي تقدمها مختلف الإدارات التابعة للمحافظة، على أن تتضمن حصرًا دقيقًا لطبيعة كل خدمة وآليات تقديمها، تمهيدًا لإدراجها ضمن التطبيق الإلكتروني، بما يساعد على بناء قاعدة واضحة للخدمات المستهدف إتاحتها عبر المنصة الرقمية.

وكلف بتخصيص قسم داخل التطبيق لاستقبال شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، مع إتاحة إمكانية متابعة الشكاوى إلكترونيًا، بما يعزز أدوات التواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، ويساعد في متابعة الطلبات والبلاغات المقدمة عبر القنوات الرقمية.

وشدد نائب المحافظ، على أهمية أن يتضمن التطبيق خدمات تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وليس الاقتصار على عرض المعلومات، من خلال دراسة إمكانية تطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة مبسطة ومنظمة، وفقًا لطبيعة كل جهة حكومية والإجراءات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها.

- استبيان لتحديد أولويات الخدمات الرقمية

وفي إطار العمل على تصميم التطبيق بما يتناسب مع الاستخدام الفعلي، وجه نائب المحافظ، بإعداد استبيان للتعرف على احتياجات المواطنين من الخدمات الإلكترونية، وتحديد الخدمات التي يرغبون في إتاحتها عبر التطبيق، والاستفادة من نتائج الاستبيان في تحديد أولويات الخدمات المزمع إدراجها.

ويستهدف الاستبيان توفير بيانات تساعد فريق العمل على فهم احتياجات المستخدمين وتحديد الخدمات الأكثر طلبًا، بما يدعم اتخاذ قرارات تصميمية وتنفيذية تستند إلى آراء المواطنين، ويعزز فرص الاستفادة من التطبيق بعد إطلاقه.

ووجه مدير الدعم الفني وفريق عمل البوابة الإلكترونية للمحافظة بسرعة الانتهاء من إدخال واستكمال البيانات الخاصة بالبوابة الإلكترونية، والعمل على تحديث المحتوى والمعلومات المتاحة، بما يدعم تكامل منظومة التحول الرقمي، ويضمن توفير بيانات أكثر تنظيمًا للمستخدمين.

- متابعة دورية لمراحل التنفيذ

وأكد الدكتور محمد التوني، أهمية الإسراع في الانتهاء من التصميم الأولي للتطبيق الإلكتروني، ووضع تصور واضح لمراحل العمل والتطوير، مع التأكيد على عقد اجتماع دوري لفريق العمل لمتابعة معدلات الإنجاز، والوقوف على آخر المستجدات، ومراجعة ما تم التوصل إليه خلال مراحل إعداد المشروع.

وشدد على ضرورة رصد أي معوقات قد تواجه تنفيذ التطبيق، والعمل على تذليلها بالتنسيق بين الجهات المعنية والطلاب المشاركين في المشروع، بما يسهم في تطوير منتج رقمي قابل للتطبيق والاستفادة منه في خدمة أهالي المحافظة وزائريها.

ويأتي مشروع التطبيق الإلكتروني المقترح في إطار دعم التعاون بين محافظة الفيوم وجامعة الفيوم، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهارات التقنية لطلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في تنفيذ مشروعات ترتبط باحتياجات المجتمع المحلي، وتطوير حلول رقمية تخدم المواطنين.

ويعكس المشروع توجه المحافظة نحو توسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، من خلال تطوير أدوات إلكترونية تجمع المعلومات والخدمات وقنوات التواصل في إطار واحد، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم، وتيسير الوصول إلى الخدمات، ودعم التواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.