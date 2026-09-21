زيلينسكي: هجمات روسية استهدفت 10 مناطق أوكرانية خلال الليل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن هجمات روسية استهدفت خلال الليل 10 مناطق أوكرانية، وألحقت أضرارا جسيمة بمبان مدنية في مدينة زابوريجيا جنوب البلاد.

وأظهرت لقطات مصورة من زابوريجيا مركزا تجاريا كبيرا وقد اندلعت فيه النيران.

وأضاف زيلينسكي، عبر منصة "إكس"، أن مبان سكنية مكونة من تسعة طوابق، ومبنى تابعا لإحدى الجامعات، تعرضت أيضا للقصف.

وقال زيلينسكي، إن خمسة أشخاص أصيبوا جراء الهجوم الذي استهدف المدينة الواقعة بالقرب من خط الجبهة.

وفي الوقت نفسه، أكد أن امرأة لقيت حتفها جراء هجوم استهدف منطقة خاركيف.

ومن جانبه، أعلن الجيش الروسي، استهداف مركز لوجستي في منطقة كييف، بالإضافة إلى أهداف في مينائي أوديسا وإسماعيل.

وقال زيلينسكي، على منصة إكس: "روسيا لا تتراجع عن تصعيدها، وترسل إشارات عديدة تفيد باستعدادها لتوسيع نطاق الحرب".

ودعا زيلينسكي، إلى ممارسة مزيد من الضغوط على موسكو، بما في ذلك من خلال شن هجمات أوكرانية بعيدة المدى تستهدف العمق الروسي.

كما قال إن الجهود الدبلوماسية من أجل إحلال السلام ضرورية، مضيفا أنه يعتزم مواصلة هذه الجهود في الأسبوع الجاري خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.