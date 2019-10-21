البدري يطمئن على محمد صلاح بعد غيابه عن ليفربول

اطمأن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عقب غيابه عن لقاء مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محمد صلاح قد تعرض لإصابة في مباراة فريقه مع ليستر سيتي الأخيرة قبل التوقف الدولي.

وشهدت المحادثة التي دارت بين حسام البدري ومحمد صلاح الحديث عن آخر تطورات إصابة هداف الدوري الإنجليزي خلال آخر موسمين.

ويحرص "البدري" على متابعة كل نجوم المنتخب والتواصل معهم.

وأكد "صلاح" لـ"البدري"، أنه سيكون في تدريبات ليفربول غدًا، وأنه ربما يكون جاهزًا للتواجد مع فريقه أمام جينك البلجيكي في دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل، أو المباراة التالية في الدوري.

وكان "البدري" قد استشعر حاجة "صلاح" للحصول على راحة سلبية، ما دفعه لإعفائه من معسكر المنتخب السابق الذي تخلله فوز مصر على بتسوانا وديا بهدف نظيف تفاديا لعدم تفاقم إصابته.