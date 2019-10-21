ميسي ومحرز ضمن قائمة 25 مرشحا للفوز بالكرة الذهبية

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن أول 25 مرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام الحالي 2019.

وشهدت القائمة، تواجد ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، الذي فاز أيضا بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا، والحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا.

القائمة أيضا شهدت تواجد 6 لاعبين من ليفربول وهم: فيرجيل فان دايك، ألكسندر أرنولد، روبرت فيرمينو، فينالدو، ساديو ماني، أليسون بيكر.

وضمت قائمة المرشحين أيضا كل من :كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي، هيونج مين سونج لاعب توتنهام، روبرت ليفاندوسكي مهاجم بايرن ميونيخ، ، كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، ، دي ليخت مدافع يوفنتوس، ، تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بيرإيمريك أوباميانج، فان دي بيك، لاعب وسط أياكس، سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، دوسان تاديتش مهاجم أياكس الهولندي، فرينكي دي يونج، متوسط ميدان برشلونة، هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام.

وانضم للقائمة: (رياض محرز- كيفين دي بروين) لاعبا مانشستر سيتي، كاليدو كوليبالي مدافع نابولي، أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة.

ويعد النجم الكرواتي لوكا مودريتش آخر المتوجين بالجائزة، عن العام الماضي 2018، متفوقًا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة.

ومن المقرر أن يعلن عن الفائز بالجائزة، خلال حفل يتم تنظيمه على مسرح دو شاتليه، يوم 2 ديسمبر المقبل، على أن يتم الاستعانه بالنجم الإيفواردي دي دروجبا، لتقديم الحفل وإجراء حوارات صحفية للمجلة الفرنسية.