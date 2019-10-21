الحكومة الإسبانية: نقل رفات الديكتاتور فرانكو يوم الخميس

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الاثنين أنه سيتم إخراج رفات الديكتاتور اليميني الإسباني فرانشيسكو فرانكو من قبره في 24 أكتوبر، بعد معركة قانونية وسياسية أثارت تساؤلات مثيرة للخلاف حول إرثه.

وهناك خطة لنقل رفات فرانكو من ضريح كبير موجود في ما يعرف بـ"وادي الشهداء"، شمال غربي مدريد، إلى مقبرة تقع إلى الشمال من العاصمة الإسبانية.

وقالت الحكومة في بيان عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن "عملية إخراج الرفات وإعادة دفنها ستتم على نحو خاص بحضور عائلة (فرانكو)".

واتخذت الحكومة الاشتراكية المكلفة في إسبانيا القرار بشأن نقل الرفات في إطار محاولة لنقل "وادي الشهداء" إلى موقع متفق عليه على المستوى الوطني.

ويأتي نقل الرفات في وقت يشهد تصاعد التوترات السياسية، حيث من المقرر إجراء الانتخابات العامة في البلاد في 10 نوفمبر.

كان فرانكو شيد "وادي الشهداء" في الأصل لتكريم القتلى الذين سقطوا من معسكره في الحرب الأهلية، ثم تحول الموقع إلى مزار لأنصار فرانكو والمتطرفين اليمينيين.

وخسرت عائلة فرانكو معركة قضائية كانت تسعى من خلالها إلى الإبقاء على رفاته في "وادي الشهداء" أو نقلها إلى قبر مملوك للعائلة في كاتدرائية ألمودينا، وسط مدريد.

وحكم فرانكو إسبانيا بداية من عام 1939، عقب انتصار قواته في الحرب الأهلية الإسبانية، وحتى وفاته عام 1975.

وبعد وفاة فرانكو، بدأ الملك خوان كارلوس عملية تحول ديمقراطي، بالدعوة إلى انتخابات حرة، وكان ذلك في عام 1977 .