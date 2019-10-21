تراجع أسعار الجملة في ألمانيا لأول مرة منذ 3 سنوات

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا الصادرة اليوم الاثنين تراجع أسعار المنتجين (الجملة) خلال سبتمبر الماضي لأول مرة منذ حوالي 3 سنوات.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار الجملة تراجع الشهر الماضي بنسبة 1ر0% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% سنويا في أغسطس الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار الشهر الماضي بنسبة 2ر0%.

يذكر أن هذا التراجع هو الأول من نوعه منذ أكتوبر 2016 عندما انخفض المؤشر بنسبة 5ر0% سنويا.

وارتفعت أسعار الجملة الشهر الماضي بنسبة 1ر0% شهريا بعد تراجع بنسبة 5ر0% شهريا خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 1ر0% شهريا خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار الجملة الأساسي، بدون حساب أسعار الطاقة الأشد تقلبا، بنسبة 5ر0% سنويا في سبتمبر الماضي، في حين تراجع بنسبة 1ر0% شهريا. وقد تراجعت أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر1% سنويا في حين ارتفعت بنسبة 4ر0% شهريا خلال سبتمبر الماضي.

وتراجعت أسعار السلع الوسيطة خلال الشهر الماضي بنسبة 1% سنويا في ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 5ر1% والسلع الاستهلاكية بنسبة 4ر1% خلال الشهر الماضي.