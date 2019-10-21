اجتماع لفريق عمل الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 غدا

يُعقد الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بوضع الإطار العام لتنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدًا الثلاثاء، بحضور عدد من الخبراء الإعلاميين المهتمين بمجال التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلين الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية.

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الاثنين، أن انعقاد هذا الاجتماع، الذي يستمر يومين، يأتي في إطار تنفيذ القرار رقم 476 بشأن "الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030"، الصادر عن مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته (50) التي عقدت بالقاهرة في يوليو الماضي، وإيمانًا من الأمانة العامة بالدور الريادي الذي يقوم به الإعلام بمختلف أدواته كشريك أساسي للترويج والتوعية بأهداف التنمية المستدامة من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة وبما يحقق لهم السلام والازدهار.

ويهدف الاجتماع إلى التوصل لرؤية استراتيجية مشتركة من أجل تحقيق الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة والوصول إلى الغايات المرجوة منها، بما في ذلك تحديد الأهداف ذات الأولوية للدول الأعضاء والتي يجب تسليط الضوء عليها خلال المرحلة الراهنة.

كما يُسند لهذا الفريق مهمة وضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات يتضمن أبرز الأنشطة التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المستقبلية وبما يخدم أهداف الخريطة.

تجدر الإشارة إلى اعتماد الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 بموجب القرار رقم 436 الصادر عن الدورة العادية (48) لمجلس وزراء الإعلام العرب، كما تم إقرارها من قبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها (29)، التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 2018؛ بهدف إشراك الإعلام العربي في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وتعزيز اهتمامه بأهدافها.