قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تقدم دعمًا بأكثر من 50% على ثمن تذكرة المترو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية، «Mbc مصر»، مساء الأحد، أن هيئة مترو الأنفاق تجمع 7 مليون جنيه بالكاد من التذكرة والاشتراكات والإعلانات، وأن الدولة تصرف 15 مليون جنيه مصاريف تشغيل؛ من مرتبات الموظفين والعمال والكهرباء وقطع الغيار، إضافة إلى 100 مليار ثمن السكة والوحدات المتحركة الإشارات، منوهًا بأن كل تذكرة يتم دعمها بـ4 جنيهات حاليًا.

وأوضح أن الوزارة لم تتخذ قرار برفع الدعم لالتزامها مع الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوجود فئات معينة تحصل على امتيازات، مشيرًا إلى أن الطلبة يتم دعمهم بنسبة 97% من قيمة التذكرة، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 98%، ودعم كبار السن بنسبة 89%، ودعم باقي الجمهور الحاملين للااشتراك بنسبة 57% من قيمة التذكرة.

وأشار إلى عدم وجود نية لتحريك أسعار التذاكر، وفقًا لتوجيهات الرئيس، متابعًا: «لا زيادة وتحريك لأسعار التذاكر على الأقل في الفترة الحالية، وخلال الستة أشهر القادمة، حتى يتم الانتهاء من كافة أعمال التطوير».

ولفت إلى أن الوزارة قبل اتخاذها أي قرار برفع سعر تذكرة المترو، ستعود إلى المواطنين وتتحدث معهم وتخبرهم بالتكلفة الأساسية، وبناءً على هذا الأمر سيتم اتخاذ القرار أو عدم اتخاذه.