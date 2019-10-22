مجلس السيادة السوداني: تم إحراز تقدم في مفاوضات السلام في جوبا

قال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة بالسودان محمد الفكي سليمان، إنه تم إحراز تقدم في عدد من ملفات التفاوض بين الحكومة، و"الحركة الشعبية – شمال"، بقيادة عبدالعزيز الحلو، و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، خلال المفاوضات التي جرت في جوبا.

وأضاف الفكي - في تصريحات عقب عودة رئيس وفد التفاوض الحكومي نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وعدد من أعضاء الوفد، من جوبا إلى الخرطوم مساء اليوم /الإثنين/ - إن الملفات التي تم إحراز تقدم فيها، شملت وقف العدائيات والتوقيع على الإعلان السياسي مع "الجبهة الثورية"، والذي حوى عددا من الملفات والمسارات، مما يسهل عملية التفاوض.

وأكد الفكي حرص أطراف التفاوض على تحقيق السلام بالبلاد، موضحا أنه تم تكوين لجنة مشتركة للعمل خلال الفترة بين جولة تفاوض وأخرى لاستمرار تقريب وجهات النظر بين الأطراف.

وشدد على توفر الثقة بين طرفي التفاوض، مبديا استعداد حركات الكفاح المسلح للعمل داخل الخرطوم من خلال اللجنة المشتركة.

وأشار إلى مواصلة الحوار مع بقية أطراف الكفاح المسلح، مثمنا جهود حكومة جنوب السودان، لتحقيق السلام والاستقرار بالسودان.

من جانبه، قال عضو مجلس السيادة، عضو فريق التفاوض الحكومي محمد حسن التعايشي إنه بالتوقيع على اتفاق الإعلان السياسي واتفاق وقف العدائيات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، تكون العملية السلمية تخطت عمليا موضوع الأجندة وتحديد المسارات، إلى النقاش حول الاتفاق السياسي، بما في ذلك اتفاق الترتيبات الأمنية والقضايا القومية وموضوعات النازحين والعدالة وغيرها.

وشدد على أن القضايا الكبيرة، تحتاج إلى قرارات كبيرة وإرادة صلبة.

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