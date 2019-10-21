هاني شاكر عن أزمة حمو بيكا مع نقابة الموسيقيين: هل وصلنا إلى هذه الدرجة من الإسفاف؟



-ما فعله بيكا بلطجة.. والدولة فيها قانون وقضاء بنثق فيه

علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على أزمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، مع النقابة، التي أثارها الأول مؤخرًا عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أنا حزين على المستوى اللي وصلناله ده للأسف الشديد".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم الاثنين: "المفروض دي نقابة الموسيقيين، يعني نتحلى بالأدب والأخلاق والذوق وكل حاجة جميلة"، معقبًا أن ما بدر من مطرب المهرجانات، دفع النقابة لتحرير محضر ضده.

وتابع: "لجنة الشؤون القانونية عملت محضر في قسم عابدين ضد هذا التطاول مرفق بسي دي بالكلام اللي اتقال، وهو عمل هاشتاج بيدعو فيه الناس لإزالة النقابة من على وجه الأرض، وحاجات غريبة جدًا".

وعقب: "الدولة فيها قانون وفيها قضاة محترمين ونائب عام محترم كلنا بنثق فيه وبنقدره وعارفين إنه مثال للحق، ودي بمنتهى البساطة بلطجة، هل وصلنا إلى هذه الدرجة من الإسفاف بهذا الشكل؟ معتقدش إن الدولة هتسمح بده".

وذكر أن "بيكا"، كان قد خضع لامتحان بالنقابة بإشراف الملحن حلمي بكر، مضيفًا: "لكنه سقط في الامتحان وقال لا يصلح للغناء، خلاص لا يصلح".



