

رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2011، الأديب المصري أنيس منصور، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بالتهاب رئوي، تاركًا خلفه الكثير من المواقف والآراء التي تعبر عن تجاربة في الحياة. كما ترك العديد من المؤلفات قاربت الـ200 كتاب، والتي تشكل مكتبة متكاملة من مختلف المجالات والأقسام كالعلوم، الفنون، الآداب، السياسة، الصحافة، الفلسفة، الاجتماع، التاريخ، السياسة والمرأة، وغيرها.

وفي هذا التقرير تستعرض «الشروق» بعض أعمال الأديب التي تحولت إلى أعمال سنيمائية وتلفزيونية ومسرحية، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا عند عرضها على الجمهور.

• مسرحية «حلمك يا شيخ علام»

عرضت عام 1965، بطولة مجموعة من الفنانيين الكبار أمثال «أمين الهنيدي، محمود أبو زيد، عقيلة راتب، سلامة إلياس، سمير الطحاوي، كوثر العسال، زيزي بكير، محمد عامر» وغيرهم، والتي تدور أحداثها في شقة أسرة قاهرية يزورها الشيخ علام قريبهم الصعيدي. وكان علام يأتي كل صباح لقريبته ويخبرها بالحلم الذي جاءه في الليلة السابقة، وكانت أحلامه كلّها كارثية تتحقق فور الانتهاء من سردها. وعندما ضاقت قريبته بأحلامه ذرعًا هجمت عليه وعضته في مؤخرته، وهنا صرخ الشيخ وهو يتحسس مؤخرته قائلاً: «أهي دي اللي ما حلمتش بيها».

• رواية «إلا فاطمة» الصادرة طبعتها الثانية عن دار الشروق، والتي تحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1993 بعنوان «من الذي لا يحب فاطمة»، من إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، بطولة الفنان أحمد عبد العزيز والفنانة شيرين سيف النصر.

والتي تدور أحداثة حول «شخص مصري يتعرض لبعض الصعوبات في الحياة، من رفض أهل حبيبته زواجه منها وفقدان عمله، فيقرر السفر إلى قريبه الذي يعمل بدولة النمسا، للبحث عن عمل مناسب، ولكن لا يجده فيقيم لدى مجموعة من الشباب المغترب، ثم يلتقي بعد ذلك بفتاة تدعى «مارجريت» التي تدخل الإسلام ويتزوجها».

• وفي عام 1983 صدرت رواية «هي وغيرها» والتي تحولت عام 1990 لمسلسل يحمل نفس الأسم، والذي تدور أحداثه في 10 حلقات منفصلة، ولكنها تكمل بعضها لبعض، في إطار كوميدي، تتناول فيه بعض الخلافات التي تقع بين الرجل والمرأة، كالزواج والطلاق، والتغيرات التي تحدث على حياة الطرفين بعد ذلك»، وقام بالبطولة مجموعة من الفنانين منهم «محمد ثروت، وليلي جمال، إحسان القلعاوي، صابرين».

• «اثنين اثنين»

مجموعة من قصص الثنائيات، تلك التى تدور حول العلاقة بين رجل وامرأة والصادرة عام 1988، والتي تحولت فيما بعد لعمل تلفزيوني، بطولة «أحمد بدير، عبلة كامل ، تهاني راشد، لمياء الجداوي، سامي مغاوري، محمد التاجي».



