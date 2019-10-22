مستشار الرئيس اللبناني: رد فعل المعتصمين نحو الورقة الاقتصادية ليس إيجابيا كما نتمناه





قال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبناني، رفيق شالالا، إن الورقة الاقتصادية التي طرحتها الحكومة لتخفيف الأزمة اللبنانية، تاريخية، مؤكدًا على أنه لأول مرة بتاريخ لبنان السياسي الحديث تصدر هذه القرارات الأساسية والجذرية التي تعالج القضايا التي يطالب بها المعتصمون، على حد تعبيره.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن ردة فعل المعتصمين نحو ورقة الإصلاحات ليست إيجابية على نحو ما تتمناه الحكومة، مشيرًا إلى أن عدم رضا اللبنانيين يرجع إلى تواجدهم بالشارع وعدم استماعهم لتفاصيل الورقة، على حد قوله

وأوضح أنه في حالة إطلاع المعتصمين على الورقة وقراءتها بهدوء، وبعيدًا عن الغوغائية، سيدركون أنها قرارات مهمة وأساسية والتفاعل معها بشكل إيجابي، لافتًا إلى أن الشروحات الاقتصادية تستغرق وقتًا لكونها مواد جافة تحتاج إلى توضيحات، بحسب ما ذكر.

يُذكر أن لبنان يشهد، منذ يوم الخميس الماضي، مظاهرات حاشدة؛ احتجاجًا على السياسات الاقتصادية الحالية وفرض العديد من الضرائب.

وأعلن مسؤولون لبنانيون، أمس، أن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في أنحاء لبنان كافة.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 5000 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.3 مليارات دولار.

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