بلغاريا تفرض ارتداء الكمامة في المناطق المفتوحة بعد زيادة حادة لإصابات كورونا

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تعتزم بلغاريا فرض ارتداء كمامات الوجه في المناطق المفتوحة بدءا من غد الخميس بعد تسجيل زيادة حادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة البلغاري كوستادين أنجيلوف الثلاثاء إن الهدف من ذلك هو تقليل عدد حالات العدوى الجديدة لتخفيف العبء على الأطقم الطبية.

يذكر أن ارتداء الكمامة إجباري في الأماكن المغلقة في بلغاريا مثل المتاجر والبنوك والهيئات الحكومية ووسائل النقل العامة منذ 22 حزيران/يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يظل فرض ارتداء الكمامة ساريا حتى نهاية تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وسجلت بلغاريا ، التي يبلغ تعداد سكانها 9ر6 مليون شخص ، 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء ، وهو رقم قياسي جديد لحالات الإصابة اليومية في هذا البلد.

وقفز إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في بلغاريا إلى 12366 مقابل 8999 حالة قبل أسبوع.

وانتقد متظاهرون الإعلان عن فرض ارتداء الكمامات مساء الثلاثاء ، وتم حرق كمامات خلال مظاهرة في وسط العاصمة صوفيا.

ويطالب متظاهرون باستقالة الحكومة البلغارية منذ 3 أشهر.