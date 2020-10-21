وزيرة المالية بالسودان: نتطلع إلى إعفاء الخرطوم من 80 إلى 90% من الديون

قالت وزيرة المالية السودانية المكلفة، الدكتورة هبة محمد علي، إن بلادها تتطلع إلى الإعفاء من الديون بنسبة من 80 إلى 90%.

وأضافت «علي» في تصريحات خاصة لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أنه لا بد من تحسين الاقتصاد السوداني، للاستفادة من أي أموال تأتي للبلد.

وتابعت: «حاليا لا توجد عقبات، لكن هناك بعض الإجراءات بصدد عملها، مثل ترحيب الدعم على المحروقات، وتحرير سعر الصرف، ما قد يسبب بعض الألم في الاقتصاد بالنسبة للمواطنين، خاصة الفقراء، لأنها قد ترفع الأسعار».

وأكدت أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي يقوم بها السودان جميعها جذرية وهامة، تساعد الاقتصاد أن يسترد قوته، ليصبح جاذبًا للاستثمار.