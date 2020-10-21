 وزيرة المالية بالسودان: نتطلع إلى إعفاء الخرطوم من 80 إلى 90% من الديون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة المالية بالسودان: نتطلع إلى إعفاء الخرطوم من 80 إلى 90% من الديون

الدكتورة هبة محمد علي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان
الدكتورة هبة محمد علي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 2:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 2:04 ص

قالت وزيرة المالية السودانية المكلفة، الدكتورة هبة محمد علي، إن بلادها تتطلع إلى الإعفاء من الديون بنسبة من 80 إلى 90%.

وأضافت «علي» في تصريحات خاصة لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أنه لا بد من تحسين الاقتصاد السوداني، للاستفادة من أي أموال تأتي للبلد.

وتابعت: «حاليا لا توجد عقبات، لكن هناك بعض الإجراءات بصدد عملها، مثل ترحيب الدعم على المحروقات، وتحرير سعر الصرف، ما قد يسبب بعض الألم في الاقتصاد بالنسبة للمواطنين، خاصة الفقراء، لأنها قد ترفع الأسعار».

وأكدت أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي يقوم بها السودان جميعها جذرية وهامة، تساعد الاقتصاد أن يسترد قوته، ليصبح جاذبًا للاستثمار.

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