شوقي غريب يجتمع بجهازه المعاون واتحاد الكرة لبحث ترتيبات المعسكر المقبل

يعقد اليوم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعا مع الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق في حضور أحمد عبدالله عضو اللجنه الخماسية المكلفه بإدارة الأتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الاولمبي لبحث ترتيبات المعسكر المقبل حيث يتم تحديد موعد بداية المعسكر وجدول التدريبات.

ويناقش الجهاز الفني خلال الاجتماع نتائج متابعات الجهاز الفني للاعبين خلال الفترة الأخيرة منذ استئناف مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر والمباريات الإفريقية تمهيدا لاختيار القائمة.

ويتناول المدير الفني خلال الاجتماع أهداف المرحلة المقبلة والمطلوب من كل فرد داخل الجهاز الفني من أجل العمل على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية خلال أولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوليو القادم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعلن منذ أيام الاتفاق علي إقامة مباراة ودية مع المنتخب الأولمبي البرازيلي تحدد لها 16 نوفمبر على ستاد الجوهرة السعودي بمدينة جدة وجاري الاتفاق على مباراة ودية دولية ثانية مع أحد المنتخبات يوم 13 نوفمبر.

ومن المقرر أن يشارك الجهاز الفني بعد انتهاء الاجتماع في حفل تأبين الراحل عزمي مجاهد والذي تحدد له الرابعه عصرا بمقر الاتحاد.