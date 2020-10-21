 السلطات الروسية: عدد اختبارات الكشف عن المصابين بكورونا تجاوز 55.1 مليون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السلطات الروسية: عدد اختبارات الكشف عن المصابين بكورونا تجاوز 55.1 مليون

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 10:23 ص

ذكرت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، أن عدد الاختبارات والفحوص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد تجاوز 55.1 مليون اختبار حتى الآن.

وأشارت السلطات، وفقا لآخر أرقام وإحصاءات الهيئة الروسية للمراقبة وحماية المستهلك، إلى أنه تم إجراء 496 اختبارا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم).

وأضافت أن روسيا سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغت حصيلة المصابين بالفيروس في روسيا، منذ بدء تفشي الوباء مليونا و431635 إصابة.


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