محافظ جنوب سيناء: ننسق لتوفير أكبر عدد من المنح بجامعة الملك سلمان

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه جاري التنسيق مع وزير التعليم العالي، ومجلس أمناء جامعة الملك سلمان، ورئيس جامعة الملك سلمان، لقبول أكبر عدد من أبناء المحافظة كمنحة، وذلك في إطار التيسير على الطلاب المتقدمين للدراسة بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاث (رأس سدر، طور سيناء، شرم الشيخ).

وقال المحافظ إن عدد كبير من رجال الأعمال قد أبدوا استعدادهم لتحمل تكاليف بعض المنح لصالح أبناء المحافظة من خلال ممارسة دورهم المجتمعي والوطني، وجاري التنسيق معهم في هذا الشأن.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه وجه بإعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين تقدموا بطلبات للدراسة بالجامعة، واجتازوا اختبارات القبول بها، ليكون لهم الأولوية في المنح التي سنوفرها.