إنشاء متنزهات جديدة بشرم الشيخ لوضعها على الخريطة السياحية

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بإنشاء متنزهات جديدة بمدينة شرم الشيخ، لتكون متنفسًا للمواطنين، ووضعها على الخريطة السياحية، ضمن المجالات السياحية المختلفة بالمدينة.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال الجولة التي قام بها محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ بمدينة شرم الشيخ، لتفقد أعمال التطوير الجارية بحي النور، وأعمال التجميل والزراعات وتطوير شبكات الري بالمدينة.

وتتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة ورصف الطريق بداية من شارع السلام إلى حي النور مرورًا بجامعة الملك سلمان ، وعمل محاور عرضية بين الطرق الداخلية.

وتابع المحافظ أعمال زراعة محيط ميدان جامعة الملك سلمان بحي النور، لتحول المنطقة إلى بانوراما جمالية من لمساحات خضراء، وزهور ونخيل وانارة وأعمال اللاند سكيب، بالإضافة إلى ميدان الجامعة الذى يحمل مجسما لكتاب كرمز للعلم والتعليم، ويعلوه أعلام مصر والسعودية، وشدد المحافظ على الاهتمام بتطوير شبكات الري المغذية لتلك المساحات الخضراء، إعداد الساحة المخصصة للإقامة حفل افتتاح الجامعة.

كما تفقد المحافظ شارع السلام، وعددا من الميادين، ووجه بتطوير أعمال التجميل وزيادة المساحات الخضراء به.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية بنهاية شارع البحر بهضبة أم السيد، وتتضمن رفع كفاءة ورصف الشارع، وتهذيب بعض الحدائق، وإنشاء ممشى وكورنيش، لوضع الممشى على الخريطة السياحية لمدينة شرم الشيخ، فضلا على إنشاء متنزه حضاري يشكل متنفسا جديدًا لأهالي المنطقة.