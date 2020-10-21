رئيس الوزراء الأثيوبي ينتقد ملابس نواب البرلمان الفاخرة

انتقد رئيس الوزراء الأثيوبي نواب البرلمان الذين يرتدون ملابس فاخرة ودعاهم إلى اخنيار الألبسة المصنوعة محليا.

وقال آبي أحمد إن البدلة التي يرتديها والمصنوعة محليا "أفضل" من البدلات التي يرتديها النواب، لأنها من قماش مصنوع في منطقة كونتا جنوب غربي أثيوبيا.

وأضاف: "أعتقد أن هذا القماش إذا لم يكن أفضل فهو ليس أقل نوعية من البدلات التي ترتدونها. فهي مصنوعة محليا وجودتها رائعة. إذا لم أحترم هذا المنتج ولم أظهره للناس من سيفعل ذلك؟".

ودعا النواب إلى تقدير المنتجات الاثيوبية.

وكان رئيس الوزراء يرد على أسئلة النواب في العديد من القضايا من بينها تصاعد التوتر بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، خاصة في منطقة تيغراي، وقال إن "الخلاف سيحل عن طريق القضاء".

وتطرقت الأسئلة أيضا إلى أعمال العنف العرقية في إقليم بني شنقول قماز، التي راح ضحيتها العشرات منذ سبتمبر أيلول.

ورجح آبي أن يكون الهدف من إشعال فتيل أعمال العنف هناك هو تعطيل مشروع السد العظيم، الذي تبنيه أثيوبيا في المنطقة.