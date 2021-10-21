صندوق النقد يحذر من تحول مخاطر كورونا إلى مشكلة وبائية لإفريقيا

قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء سيتخلف عن الناتج العالمي جزئيا لتباطؤ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، بينما تزيد حالات تأخير أخرى للتحصين، الفرص بأن يصبح المرض مشكلة وبائية.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الصندوق ومقره واشنطن، اليوم الخميس، في توقعاته لاقتصاد أفريقيا جنوب الصحراء، إن من المرجح أن ينمو اقتصاد الإقليم بمعدل 3.7% هذا العام، بعدما انكمش بنسبة 1.7% في عام 2020، عندما أثرت قيود الحد من تفشي مرض كوفيد-19 على النشاط والتجارة.



وكان أبيبي إمرو سيلاسي مدير إدارة أفريقيا بالصندوق قال في مقابلة جرت الاثنين الماضي إن التعافي سيكون أبطأ من الاقتصادات المتقدمة، مع توقع استمرار تفاوت النمو حتى عام 2023.



وأوضح صندوق النقد إنه بدلا من اللحاق وسد فجوة الدخل، ما نشهده هو أن المنطقة تتراجع عما كانت عليه الأمور عشية الجائحة.. والتوقعات هي انعكاس لتفاوت فرص الحصول على اللقاحات في توفر الدعم السياسي.