ليون وموناكو وويستهام يقتربون من الأدوار الإقصائية للدوري الأوروبي

واصل أولمبيك ليون الفرنسي انطلاقته المثالية في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزا مثيرا 4 / 3 على مضيفه سبارتا براغ التشيكي اليوم الخميس في الجولة الثالثة للمجموعة بالمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز رينجرز الأسكتلندي 2 / صفر على ضيفه بروندبي الدنماركي.

وعزز ليون موقعه في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث، ليتقرب بقوة من الصعود للأدوار الإقصائية في المسابقة، فيما جاء سبارتا براغ في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام رينجرز، صاحب المركز الثالث، واحتل بروندبي المركز الأخير بنقطة واحدة.

وواصل موناكو الفرنسي صدارته للمجموعة الثانية، عقب فوزه الهام 2 / 1 على مضيفه أيندهوفن الهولندي، فيما اقتنص ريال سوسييداد الإسباني انتصارا ثمينا 1 / صفر من ملعب مضيفه شتورم جراتس النمساوي.

وارتفع رصيد موناكو إلى 7 نقاط على القمة، بفارق نقطتين أمام سوسييداد، صاحب المركز الثاني، فيما احتل أيندهوفن المركز الثالث بأربع نقاط، وبقي شتورم جراتس في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وحقق نابولي الإيطالي فوزه الأول في المجموعة الثالثة، إثر تغلبه 3 / صفر على ضيفه ليجيا وارسو البولندي.

رغم الخسارة، ظل ليجيا وارسو في الصدارة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه نابولي، في حين تواجد ليستر سيتي الإنجليزي في المركز الثالث بأربع نقاط، وتذيل سبارتك موسكو الروسي الترتيب بثلاث نقاط.

وكان ليستر حقق فوزا مثيرا 4 / 3 على مضيفه سبارتاك أمس الأربعاء بنفس الجولة.

وعجز فناربخشه التركي وضيفه رويال انتويرب البلجيكي عن تحقيق انتصارهما الأول في المجموعة الرابعة، بعدما اكتفيا بالتعادل 2 / 2، بينما حقق آينتراخت فرانكفورت فوزا مستحقا 3 / 1 على ضيفه أولمبياكوس اليوناني.

وتصدر فرانكفورت ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه أولمبياكوس، فيما ظل فناربخشه في المركز الثالث برصيد نقطتين بفارق نقطة أمام انتويرب، القابع في مؤخرة الترتيب.

وفرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة لاتسيو الإيطالي مع ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي بالمجموعة الخامسة، التي شهدت فوز جالطة سراي التركي 1 / صفر على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي.

وتواجد جالطة سراي على قمة المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو، فيما جاء مارسيليا في المركز الثالث بثلاث نقاط، وظل لوكوموتيف في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وبقي ريد ستار الصربي على صدارة ترتيب المجموعة السادسة رغم تعادله 1 / 1 مع مضيفه ميتييلاند الدنماركي، فيما تغلب سبورتينج براجا البرتغالي 1 / صفر على مضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري.

وتصدر ريد ستار الترتيب بسبع نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه براجا، في حين احتل ميتييلاند المركز الثالث بنقطتين، وتذيل لودوجوريتس الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي المجموعة السابعة، خيم التعادل 1 / 1 على لقاء ريال بيتيس الإسباني مع ضيفه بايرليفركوزن الألماني.

واستمر ليفركوزن على القمة برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه بيتيس، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما تواجد سيلتيك الأسكتلندي في المركز الثالث بثلاث نقاط، وقبع فرينكفاروزي المجري في قاع الترتيب بلا نقاط.

وكان سيلتيك فاز 2 / صفر على ضيفه فرينكفاروزي أول أمس الثلاثاء بنفس الجولة.

وأحكم ويستهام يونايتد الإنجليزي قبضته على قمة المجموعة الثامنة، بعد فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه جينك البلجيكي، في حين فاز رابيد فيينا النمساوي 2 / 1 على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي.

وبات ويستهام على مشارف الصعود للدور المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، في حين احتل دينامو زغرب ورابيد فيينا وجينك، المراكز من الثاني حتى الرابع على الترتيب، برصيد 3 نقاط.