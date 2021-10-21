مبيعات إيطاليا من منتجات النفط في سبتمبر تقترب من مستوى ما قبل الجائحة

أفادت بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية وجمعتها وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي مبيعات إيطاليا من منتجات النفط في سبتمبر الماضي كان قريبا من مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث كانت مبيعات معظم أنواع الوقود الرئيسية فوق العلامة، ما يعوض جزئيا التراجع الحالي لمبيعات وقود الطائرات.



وأفادت بلومبرج اليوم الخميس أن بنزين السيارات، وديزل وسائل النقل، وغاز البترول المسال كلها كانت فوق مستويات ما قبل الجائحة في أيلول/ سبتمبر. وكان غاز البترول المسال دون مستويات ما قبل الجائحة في آب/ /أغسطس.



وارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 6% ليصل إلى 58ر4 مليون طن، في تراجع طفيف عن استهلاك بلغ 65ر4 مليون طن أيلول/ سبتمبر عام 2019.



وزاد البنزين بنسبة 10% إلى 667 ألف طن، متخطيا 602 ألف طن في أيلول/ سبتمبر في 2019.



وارتفعت مبيعات ديزل النقل بنسبة 2ر6% إلى 09ر2 مليون طن، مقابل 95ر1 مليون طن في أيلول/ سبتمبر 2019.



وارتفعت مبيعات وقود الطائرات بنسبة 62% إلى 250 ألف طن، لكنها ظلت بعيدة عن مستويات ما قبل الجائحة عند 470 ألف طن.



وزادت مبيعات غاز البترول المسال بنسبة 5ر7% إلى 258 ألف طن، ليتخطى مبيعات ما قبل الجائحة والتي بلغت 248 ألف طن في أيلول/ سبتمبر عام 2019.