إغلاق وحدة في محطة للطاقة النووية في روسيا بعد حادث تسرب بخار

أعلنت شركة روسية إخراج وحدة في محطة للطاقة النووية في جنوب روسيا من الخدمة، وذلك لإجراء أعمال صيانة بعد رصد تسرب بخار من أحد الأنابيب.

وأعلنت شركة "روس إنيرجو أتوم"، عبر تطبيق تيليجرام للتواصل الاجتماعي صباح اليوم الخميس، أنه تم رصد تسرب بخار خلال الليل من أنبوب معيب في المحطة الموجودة على بعد نحو 120 كيلومترا من مدينة "روستوف أون دون".

وأوضحت أن الأنبوب جزء من النظام الذي لا يحتوي على مياه مشعة من محطة الكهرباء.

ونظرا لأنه لا يمكن إجراء الإصلاحات اللازمة بينما تعمل الوحدة، فقد تم وقفها مؤقتا.

وتتكون محطة الطاقة النووية في روستوف من أربع وحدات، وهي تعمل منذ عام 2001.

ووفقا للشركة المشغلة، فإنه بالإضافة إلى الجزء الذي تم إغلاقه اليوم، تخضع وحدة أخرى للصيانة منذ سبتمبر. وتعمل الوحدتان المتبقيتان كالمعتاد.