كشف ثروت سويلم، المتحدث بإسم رابطة الأندية المحترفة، حقيقة التدخل في أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، والذ تعرض للإيقاف لمدة 8 مباريات وتغريم اللاعب 250 ألف جنيه.
وقال ثروت سويلم في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": «أزمة شيكابالا لم تطرح على مائدة رابطة المحترفين خلال اجتماعها اليوم».
وأضاف: «إيقاف شيكابالا يخص اتحاد الكرة صاحب قرار معاقبة اللاعب، ومركز التسوية والتحكيم قراراته غير ملزمه لاتحاد الكرة».
وأكمل: «رابطة الأندية لا دخل لها بأزمة شيكابالا وإلغاء عقوبته من جانب مركز التسوية».
وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه قبل أن يتم تخفيض العقوبة ويقرر إيقاف اللاعب 8 مباريات فقط، وهو ما رفضه شيكابالا وناديه ولجأوا إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي.