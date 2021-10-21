 بعد 16 عاما في الحكم.. ميركل تشارك في القمة الأوروبية رقم 107 - بوابة الشروق
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بعد 16 عاما في الحكم.. ميركل تشارك في القمة الأوروبية رقم 107

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
د ب أ
نشر في: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 4:18 ص | آخر تحديث: الخميس 21 أكتوبر 2021 - 4:18 ص

شاركت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها انجيلا ميركل في أكثر من 100 قمة لدول الاتحاد الأوروبي خلال الـ16 عاما التي قضتها في حكم ألمانيا.

وقال متحدث باسم المجلس الأوروبي مساء اليوم الأربعاء إن ميركل ستشارك في القمة الأوروبية رقم 107 المزمع انعقادها يومي غدا الخميس وبعد غد الجمعة وأشار المتحدث إلى أن هذا العدد يشمل القمم الرسمية أو غير الرسمية وكذلك القمم التي انعقدت عبر الفيديو كونفرانس.

كان أول اجتماع للمجلس الأوروبي قد انعقد في الحادي عشر من آذار/مارس عام 1975، وكان عدد المشاركين في ذلك الاجتماع آنذاك بعيدا جدا عن العدد الحالي للمشاركين.

تجدر الإشارة إلى أن عدد دول الاتحاد الأوروبي تألف لأول مرة من رقمين مع انضمام اليونان إلى التكتل مطلع كانون ثان/يناير عام 1981، ووصل عدد الدول الأعضاء في التكتل إلى ذروته (28 دولة) اعتبارا من عام 2013 مع انضمام كرواتيا.

وبعد خروج بريطانيا من التكتل تراجع عدد الدول الأعضاء إلى 27 دولة.

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