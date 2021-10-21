انطلاق أولى مفاوضات تحرير تجارة قطاع السلع الزراعية المصنعة بين مصر ودول تجمع الآفتا

استضافت مدينة جنيف السويسرية، اجتماعات الجولة الأولى لمفاوضات تحرير تجارة السلع الزراعية المصنعة بين مصر وتجمع الآفتا، والذي يضم كل من "سويسرا والنرويج وأيسلندا وإمارة ليختنشتاين"، حيث استهدفت الاجتماعات التفاوض بشأن تبادل الإعفاءات الجمركية على السلع الزراعية المصنعة ذات المنشأ من الجانبين.

وقد ترأس الجانب المصري إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، كما ترأس جانب الآفتا، سفين انرسون المستشار التجاري لبعثة ايسلندا بجنيف.

وذكر السجيني، أن هناك تقدما ملحوظا في العملية التفاوضية على كل المستويات حيث تمت مناقشة أهمية أن يلبي هذا الاتفاق تطلعات شعوب الجانبين وتجمعات رجال الأعمال لتنمية التبادل التجاري بين مصر وتجمع الآفتا، مؤكداً أهمية إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره في تنفيذ مواد الاتفاق وتنفيذ الصفقات التجارية، وكذا أهمية خلق قنوات اتصال مباشرة بين تجمعات رجال الأعمال من الجانبين.

وأوضح مساعد الوزيرة، أن المناقشات تضمنت الاتفاق على أهمية تبادل البيانات التفصيلية الخاصة بالصادرات والواردات بين مصر وتجمع الآفتا فيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة خلال شهر نوفمبر المقبل، وكذلك تبادل القوائم السلعية للسلع ذات الأولوية بالنسبة للصادرات لكلا الجانبين خلال شهر ديسمبر المقبل على أن يقوم كل طرف بدراستها واختيار افضل البدائل المتاحة لتحرير السلع، ذاكرا أن الجانب المصري يفضل إجراء المفاوضات بشكل ثنائي مع كل دولة من دول التجمع نظرا لوجود بعض الاختلافات داخل دول التجمع فيما يتعلق بالتكويد الجمركي.

وأضاف أن المفاوضات قد تناولت أيضاً موقف التجارة البينية بين مصر ودول التجمع وأهم السلع التي يتم تبادلها حالياً، مشيرا في هذا الاطار إلى وجود توافق فى الروئ بين الجانبين فيما يتعلق بالقطاعات التي ستركز عليها المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وتأتي تلك المفاوضات بعد 15 عاما من دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الآفتا حيز النفاذ عام 2007 والذي تضمن تحرير السلع الزراعية والصناعية وتم تأجيل تحرير السلع الزراعية المصنعة لمرحلة لاحقة وفقا لاتفاق الطرفين من خلال اللجنة المشتركة وهو ما أقرته اللجنة المشتركة بين مصر وتجمع الآفتا والتي عقدت بالقاهرة عام 2019.